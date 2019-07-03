İngilizce Hazırlık - YÖKDİL - YDS

× Advanced YDS TESTS

PREFACE (ÖNSÖZ)

ÖSYM tarafından yapılan dil sınavlarının tarihçesine bakıldığında, ilk olarak aşırı kolay Doçentlik Dil Sınavı öne çıkar. 1994-95 yıllarında insanlar sınavı zamanından önce bitirir, iki tarafı da aynı olan ikili Reading metinlerinden emin olmadığı soruların yanıtlarını diğer metni çözüp kontrol ederdi. Hatta o zamanlar 3 saatte Almancadan gelen ve hiç İngilizce bilmeyen Diş Hekimlerine get rid of vs. öğretip 70 ile geçmelerini sağladığımız ve büyük sükse yaptığımız dönemlerdi.

Dil sınavlarında zorlanma 1997 yılında Doçentlik sınavının kalkması ve KPDS’de Doçentlik için 70, Doktora için 60 gibi yüksek sayılabilecek notların geçerli olması ile başladı. Öğretim Üyelerinde özellikle Doçentlik aşamasında 69, 68, 67 gibi notlarla yığılma olunca yakınmalar ve kadro boşlukları dikkate alındı ve 2000 Aralık yılında bazıları tek satırlı sorularıyla efsane ÜDS sınavı ortaya çıktı. ÜDS’de, bildiğimiz gibi sınav Sağlık, Sosyal ve Fen olmak üzere üçe ayrılmıştı ve Doktorlar Sağlık sınavıyla açık ara avantaj kazanmıştı. ÜDS de zaman içinde zorlaşsa da (çeviri soruları azaldı, ilk 42 soru ortak oldu, paragraf içi kelime soruları ortaya çıktı vs.) 2013’te hem ÜDS hem de KPDS’nin yerine gelen YDS’den çok daha kolaydı. Yılda iki ÜDS, iki KPDS toplam 4 sınav yılda iki YDS sınavıyla sınırlandırıldı. Çok daha kolay alternatiflerinden önce TOEIC Business English Sınavı kaldırıldı, ardından da IELTS önce 1 puan artırıldı, sonra kaldırıldı. YDS, sınava girenlere o kadar zor geldi ki örneğin ilk YDS sınavından sonra 2013 Eylül ayında uzman Doktorların atanmasında büyük sıkıntı oldu ve ülkemiz önemli ölçüde Uzman Doktorsuz kaldı. Günümüze kadar YDS, yetkililerin de kabul ettiği gibi, en zor sınav olageldi. Bu kitabın yazıldığı dönemde 2015 Mart sınavında başarı % 25 civarındaydı. Üstelik Pearson Testi gibi imkânsıza yakın daha zor bir alternatifle denize düşen yılana sarılır misali insanlar TOEFL sınavlarının kontenjanını aylarca önceden kapattılar. EYDS de neredeyse Milli Piyango yüzdesiyle başvurulabilince ve YDS’den daha kolay olmayıp elde kâğıt hissi olmadan bilgisayar ara yüzüne alışkanlık gerektirmesiyle durum biraz daha karanlık bir hal almış oldu. Her ne kadar yakında gene eskisi gibi daha normal sınavlar olacağı beklentisi olsa da şu anda yapılması gereken ciddi ve zorlayıcı bir hazırlık aşamasından geçmiş olmaktır.

YDS’ye hazırlanırken YDS’den de zor ve YDS’den daha az süreli sınavlar yapmak şansınızı büyük ölçüde artıracaktır. Bu amaçla bu kitaptaki 4 adet 80 soruluk test 10 puan zor ve 15 dakika az süreli olarak derlenmiştir. Öncelikle birinci 80 soruluk tam test çok ciddi bir şekilde tercihen sabah saatlerinde bir oturumda 2 saat 45 dakikada (normal sınavdan 15 dakika daha az sürede) uygulanmalı, yanıtlara bakılıp 1.25 ile çarpıldıktan sonra 10 puan eklenerek toplam skor alınmalıdır. Örnek: 40 doğru= 40*1,25=50 +10 (10 puan zor)=60 Yüz üzerinden toplam puan. İlk 80 soruluk testin açıklamaları bildiğim kadarıyla gelmiş geçmiş en kapsamlı açıklamalardır ve her bölüm için gerekli bütün teknikler ile tamamının Türkçe çevirilerini de içermektedir. İlk test uygulandıktan ve skor alındıktan sonra sonra tarafımca yapılan ayrıntılı açıklamalara ve/veya doğru yanıtlara bakılarak Post- test (sınav sonrası) aşamasında sınava dikkatlice çalışılmalıdır. Bu aşamada üç bacaklı bir çalışmayı öneriyorum: 1. Hatalarınızın 1. Test için yapılan açıklamalardaki gibi elimine edilmesi, 2. Bilinmeyen bütün kelimelerin yanlış seçenektekiler dahil olmak üzere ezberlenmesi, 3. Hala anlaşılamayan cümle ve paragrafların daha yakından sabırla analizi. Böylece her yeni test ile birlikte notunuzda 1.25+lık bir artış görülecektir.

Ayrıca 80 soruluk her tam testten sonra 3’er adet ilk 42 sınavıyla ilk 42 soru için 3’er ek doping yapılması istenmiştir. Ben ilk 42’yi çok önemsiyorum. İlk 42 sorunun 60 ya da 65 dakikada bitirilmesi ve örneğin 65 skoru için en az yüzde 70 başarıyla yapılması adaylar için çok büyük önem taşır. Böylece sınavın kalan kısmı için hem zaman, hem de skor avantajı yakalanacaktır. Yalnız 3’er adet ilk 42 dopingi yaparken adayların zaten büyük başarıyla yapabildiği 6 çeviri sorusu yerine sınavın neredeyse yarısını oluşturan paragrafların gerilememesi için 2 okuma paragrafı ve 8 soru konulmuştur. 3’er adet toplam 9 ilk 42 sınavlarından her birinin süresi 65 dakikadır. 80 soruluk 4 tam testin her birinin süresi normal sınavdan on beş daha kısa, yani 2 saat 45 dakikadır (2013’den beri 150 dakika olan YDS süresi Temmuz 2016 itibariyle sınav süresi 2,5 saatten 3 saate çıkarılmıştır). Özgür Karakaş Hoca tarafından özel olarak derlenip hazırlanan bu son derece özgün ve etkili soru, sistem ve doping ile ister çıkmış çoğu soruyu yapmış olan ve/veya 5-10 puanla başarısız olan ileri öğrenciler, ister daha düşük durumda olup ek doping yapmak isteyen öğrenciler kesinlikle ek puan artışı ve gramer, kelime ve teknik açısından ilerleme kaydetmiş olacaklardır.

Remember: Desperate times call for desperate measures.

Unutmayınız: Zor (ümitsiz) zamanlar zor önlemler gerektirir.

Bunları dedikten sonra, şu anda artık YÖKDİL adında ÜDS benzeri Sağlık, Sosyal ve Fen bilimleri branş sınavı olduğuna göre, adaylar genellikle daha kolay olan YÖKDİL’den hazırlanmayı tercih edebilirler ve özellikle Sosyal ve Fen Bilimleri için; hatta garanti geçmek isteyen Sağlık Bilimleri için de bu Kitap çok önemli bir doping niteliğinde olacaktır. Hepinizin başarılarının devamını diler, başarılarla dolu olan yaşamınızda bir nebze katkımın olmasını arzu ederim. Sorularınız için ozgurkarakashoca.com internet sitem, ozgurkarakashoca@gmail.com’dan email aracılığıyla iletişim kurabilir; ya da ozgurkarakashoca.com internet sitemdeki YÖKDİL, YDS temel veya ileri hazırlık, 1 Yıl İngilizce Hazırlık ya da Yüzde Yüz Çeviri sitelerimden canlı ya da cansız olarak yararlanabilirsiniz.



Dil ve Sınav uzmanı Özgür Karakaş