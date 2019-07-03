İngilizce Hazırlık - YÖKDİL - YDS

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MÜJDE! %100 ÜCRET İADELİ YÖKDİL Ya Da SONRAKİ DÖNEM ÜCRETSİZ 1 MART 2020 için Satın Alabilirsiniz. Sınırlı Kontenjan
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Türkiye'de İlk Kez İnternetten Canlı
İngilizce Hazırlık Preintermediate başı (başlangıç sonu) düzeyi ile
TOEFL YA DA PTE SINAVINA KADAR DEVAM EDİYOR Orjinal Kitap Seti ve My Lab Ücretsiz UPS Kargo ile gönderiliyor BAŞLANGIÇ TARİHİ: 14 ARALIK 2019
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Yüz Yüze Eğitimlerimiz Başlıyor..
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ÖZGÜR KARAKAŞ HOCA'nın İLERİ YDS KİTABI PDF OLARAK ÇIKTI
ÖZGÜR KARAKAŞ HOCA'NIN
ADVANCED YDS TESTS KİTABI PDF OLARAK ÇIKTI
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YÖKDİL MART 2020 İNTERNETTEN CANLI VE SINIRSIZ KAYITTAN

TOPLAM İNDİRİMLİ ÜCRET 1,250 TL 12 AYA KADAR TAKSİT İncele

Eğitim Tarihi:16 Aralık 2019 - 01 Mart 2020

HAFTA İÇİ HER GÜN 21:00-22:10 SAATLERİNDE CANLI DERS SINIRSIZ KAYITTAN İZLEME

İNTERNETTEN İNGİLİZCE HAZIRLIK + TOEFL HAZIRLIK

28 Haftalık 1 Akademik Yıllık yoğun 6 saatlik program orijinal kitaplar dahil 4800 TL İncele

Eğitim Tarihi:14 Aralık 2019 - 02 Ağustos 2020

7 HAFTADA 1 Kitap 1 Düzey ile İleri Sonu Düzeye (C2) Çıkmak İçin Yoğun Kurs, Devamında her 7 haftada bir üst düzey SON 10 HAFTA TOEFL HAZIRLIK

YABANCILAR İÇİN İNTERNETTEN 1 YIL TÜRKÇE HAZIRLIK

BİR YIL TOPLAM ÜCRET 1990 TL SATIN ALINIZ İncele

Eğitim Tarihi:16 Aralık 2019 - 11 Aralık 2020

A1 SEVİYESİNDEN B2 YE İNTERNETTEN KADAR TÜRKÇE HAZIRLIK

ALES SÖZEL 2019 17 KASIM'A HAZIRLAR

GARANTİLİ 2 AYLIK İNDİRİMLİSÖZEL ÜCRETİ 480 TL İncele

Eğitim Tarihi:21 Eylül 2019 - 16 Kasım 2019

DİL VE SINAV UZMANI ÖZGÜR HOCA FARKIYLA %100 GARANTİLİ ALES SÖZEL

3 Aylık İngilizce Konuşma Kursu İNTERNETTEN

400 TL İncele

Eğitim Tarihi:21 Eylül 2019 - 03 Kasım 2019

12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle | Cumartesi - Pazar, Saat : 21:15-21:45

Yüz Yüze YÖKDİL *Hafta içi

3 Kasım'daki Sınava Kadar Yüz Yüze Toplam Ücret 850TL 12 Aya Kadar Taksit İncele

Eğitim Tarihi:16 Eylül 2019 - 31 Ekim 2019

Pazartesi-Perşembe 17.30-19:30 | 12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle

Yüz Yüze YÖKDİL *Hafta içi

3 Aylık Yüz Yüze Toplam Ücret 850 TL 12 Aya Kadar Taksit İncele

Eğitim Tarihi:17 Eylül 2019 - 01 Kasım 2019

Salı-Cuma 17.30-19:30 | 12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle

Yüz Yüze YÖKDİL *Haftasonu

1,5 Aylık Yüz Yüze Toplam Ücret 850 TL 12 Aya Kadar Taksit İncele

Eğitim Tarihi:21 Eylül 2019 - 27 Ekim 2019

Cts, Pazar: 10:30-12:30 | 12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle

3 Aylık Yüz Yüze İngilizce Konuşma Kursu

1.450 TL İncele

Eğitim Tarihi:27 Temmuz 2019 - 20 Ekim 2019

12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle | Cumartesi - Pazar, Saat : 19:00-20:30

1 Aylık Yüz Yüze İngilizce Konuşma Kursu

575 TL İncele

Eğitim Tarihi:27 Temmuz 2019 - 18 Ağustos 2019

12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle | Cumartesi - Pazar, Saat : 19:00-20:30

6 Aylık İngilizce Konuşma Kursu İNTERNETTEN

800 TL İncele

Eğitim Tarihi:27 Temmuz 2019 - 05 Ocak 2020

12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle | Cumartesi - Pazar, Saat : 21:15-21:45

6-12 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE

1680 TL İncele

Eğitim Tarihi:14 Eylül 2019 - 31 Mayıs 2020

13 YAŞ ÜZERİ GENÇLER İÇİN İNGİLİZCE

1680 TL İncele

Eğitim Tarihi:05 Ekim 2019 - 31 Mayıs 2020

YDSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

AYLIK 360 TL İncele

Eğitim Tarihi:03 Temmuz 2019 - 10 Mart 2022

SÜREKLİ YDS ÇIKMIŞ SINAVLAR, YDSDEN 10 PUAN ZOR VE 20 PUAN ZOR DOPİNG SINAVLARI

İngilizce Hazırlık - YÖKDİL - YDS

Özgür Karakaş Hoca ile İngilizce sınavlarına rahatlıkla hazırlanabilir, istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz

Yüzde Yüz Memnuniyet Garantisi

Adil şartlar yerine getirildiğinde Ücret İadesi ya da Ücretsiz Program tekrarı.. Garanti şartlarını inceleyiniz

Canlı Yayın

Eğitimlerimiz internet üzerinden Canlı Yayın ile yapılmaktadır. Nerede olursanız olun Cep Telefonu, Tablet ve Bilgisayar üzerinden eğitimlerimizi izleyebilirsiniz.

Kolay Erişim

Kullanıcı dostu arayüz ile eğitimlere ve materyallere rahatlıkla ulaşabilir, canlı destek hattımızdan sorularınızı iletebilirsiniz.

Sınırsız Tekrar İmkanı

İşlenen dersleri sınırsız kayıttan izleyebilir ve sezon boyunca aldığınız tüm derslerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

Online Eğitimde Öncü

Özgür Karakaş Hoca ve ekibi sınavlara online çalışmanın zorluklarını bilir ve bu çalışma düzenine en uygun materyalleri size sağlar

Sınıf Eğitimleri

Trump Tower'da bulunan eğitim merkezimize online eğitimlerin dışında sınıf ortamında eğitimlere katılabilirsiniz

Deneme Sınavları

Özgür Karakaş Hoca ve ekibi tarafından hazırlanan deneme sınavları kademeli bir şekilde sınava sizi hazırlar.

Online Eğitim Şimdi Başlıyor

Özgür Karakaş Hoca ve Ekibinin hazırladığı materyaller, sınava hazırlık sistemleri, tüm cihazlardan erişim imkanı ve 7/24 erişebileceğiniz eğitim platformu ile istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz.

İngilizce Hazırlık Eğitimlerini İncele
YÖKDİL Eğitimlerini İncele
Online YDSEM Eğitimlerini İncele

YDS

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı) Master, doktora ya da Doçentlik yapmak isteyen akademisyen ya da akademisyen adayları için ÖSYM tarafından hazırlanan bir İngilizce yeterlilik sınavıdır.

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YDS

İNGİLİZCE HAZIRLIK

Türkiyede ilk kez internetten İngilizce Kursu değil, İngilizce hazırlık. Bir çok Üniversite ve Koleje sınıf hocalığı yapmış ve/veya öğrenci hazırlamış ve sınıfları genellikle en iyi üçe girmiş olan Özgür Karakaş Hoca'nın sınıf öğretmenliği ile haftada 6 gün, 12 ay süper hazırlık. Başlangıç Tarihi: 31 Ekim.

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İNGİLİZCE HAZIRLIK

TURKISH PREP FOR FOREIGNERS

A Practical Approach from a Prep Teacher: A unique Turkish prep course online 6 days a week, 12 months total.

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TURKISH PREP FOR FOREIGNERS

YÜZDE YÜZ ÇEVİRİ

Her türlü metin 1000 vuruş sayfası İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye mükemmel çevrilir.

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YÜZDE YÜZ ÇEVİRİ

VIP ÇEVİRİ

VIP Kişilere Hava Limanından konaklama yerine, konaklama yerinden Hava Limanına lüks araçla transfer dahil tarafsız çeviri ve rehberlik hizmeti veren bir VIP çözümüdür. Çeviri ve ulaşım dahil; yemek, konaklama ve diğer tüm hizmetler hariçtir.

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VIP ÇEVİRİ

ASKOZGURHOCA

İnternette bulamadığınız ya da emin olamadığınız her türlü İngilizce kısa soruyu uzmanına sorabilirsiniz. Sorunuz için teklif alınız. Ask the expert for all questions about Turkish or English and get a price offer for your question.

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ASKOZGURHOCA

Türkiye'de ilk kez %100 Garantili YÖKDİL : İnternetten ya da Yüz Yüze

Özgür Karakaş Hoca'nın deneyimi ve kaçırdığınız ya da pekiştirmek istediğiniz derslerin ücretsiz ve sınırsız olarak yeniden izlenebilmesi kolaylığıyla. Örnek ders için aşağıdaki resmi tıklayınız

 

Hizmetlerimizden Size Uygun Olanı Seçin


YÖKDİL MART 2020 İNTERNETTEN CANLI VE SINIRSIZ KAYITTAN
HAFTA İÇİ HER GÜN 21:00-22:10 SAATLERİNDE CANLI DERS SINIRSIZ KAYITTAN İZLEME
TOPLAM İNDİRİMLİ ÜCRET 1,250 TL 12 AYA KADAR TAKSİT Başlangıç Tarihi 16 Aralık 2019 - 01 Mart 2020

    HAFTA İÇİ HER GÜN 21:00-22:00 SAATLERİNDE CANLI DERS SINIRSIZ KAYITTAN İZLEME

    YÜZDE YÜZ ÜCRET İADESİ YA DA SONRAKİ DÖNEM ÜCRETSİZ

    PT CUMA GRAMER  SALI KELİME ÇARŞAMBA PERŞEMBE YDS HAFTA SONU SAĞLIK SOSYAL FEN ÖDEV BRANŞ SINAVI İLE AÇIK ARA EN İYİ PROGRAM

    Örnek Gramer dersi https://www.youtube.com/watch?v=13g8o9imZrA

    SATIN AL
    Yeni Sezon
    İNTERNETTEN İNGİLİZCE HAZIRLIK + TOEFL HAZIRLIK
    7 HAFTADA 1 Kitap 1 Düzey ile İleri Sonu Düzeye (C2) Çıkmak İçin Yoğun Kurs, Devamında her 7 haftada bir üst düzey SON 10 HAFTA TOEFL HAZIRLIK
    28 Haftalık 1 Akademik Yıllık yoğun 6 saatlik program orijinal kitaplar dahil 4800 TL Başlangıç Tarihi 14 Aralık 2019 - 02 Ağustos 2020

      PREINTERMEDIATE BAŞI (BAŞLANGIÇ SONU) DÜZEYİNDEN UPPER INTERMEDIATE DÜZEYİNE (B2+) ÇIKINIZ, ARDINDAN 10 HAFTA TOEFL'A HAZIRLANARAK İNGİLİZCE SORUNUNUZA EN İYİ VE ALTERNATİFSİZ ÇÖZÜMDEN YARARLANINIZ. EN ÖZGÜN VE İYİ PROGRAM. ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ PEARSON İLE TÜM ORJ,NAL KİTAPLARINIZ VE MYLAB UYGULAMASI ÜCRETSİZ. Cumartesi Pazar 20:00- 22:50 arasında Derste konuşmak için herhangi bir mikrofonlu kulaklık gerekmektedir

      SATIN AL
      YABANCILAR İÇİN İNTERNETTEN 1 YIL TÜRKÇE HAZIRLIK
      A1 SEVİYESİNDEN B2 YE İNTERNETTEN KADAR TÜRKÇE HAZIRLIK
      BİR YIL TOPLAM ÜCRET 1990 TL SATIN ALINIZ Başlangıç Tarihi 16 Aralık 2019 - 11 Aralık 2020
        SATIN AL
        Yeni Sezon
        ALES SÖZEL 2019 17 KASIM'A HAZIRLAR
        DİL VE SINAV UZMANI ÖZGÜR HOCA FARKIYLA %100 GARANTİLİ ALES SÖZEL
        GARANTİLİ 2 AYLIK İNDİRİMLİSÖZEL ÜCRETİ 480 TL Başlangıç Tarihi 21 Eylül 2019 - 16 Kasım 2019
        • 12 Aya Kadar Taksit İmkanı

         TÜM CANLI DERSLERE GİREN YA DA KAYITTAN 1 HAFTA İÇİNDE İZLEYEN, NOTLARINI 1 HAFTA İÇİNDE SİSTEME GİREN, SINAVI GEÇERLİ OLAN VE SINAV NOTUNU ŞİFRESİYLE İBRAZ EDEN ADAY 55 ALAMAZSA  SONRAKİ DÖNEME AYNI YA DA FARKLI SORULARLA ÜCRETSİZ BİR DÖNEM DAHA HAZIRLANABİLİR

        CUMARTESİ-PAZAR 19:00-20:30   

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        Yeni Sezon
        3 Aylık İngilizce Konuşma Kursu İNTERNETTEN
        12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle | Cumartesi - Pazar, Saat : 21:15-21:45
        400 TL Başlangıç Tarihi 21 Eylül 2019 - 03 Kasım 2019

           8-10 kişilik sanal sınıflar. Dersleri halen Yeditepe Üniversitesinde Advanced 4 skills dersi veren ve İTÜ, Marmara Üniversitesi vs bir çok üniversitede çalışmış olan İngilizce Öğretim Görevlisi Özgür Karakaş vermektedir. 

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          Yeni Sezon
          Yüz Yüze YÖKDİL *Hafta içi
          Pazartesi-Perşembe 17.30-19:30 | 12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle
          3 Kasım'daki Sınava Kadar Yüz Yüze Toplam Ücret 850TL 12 Aya Kadar Taksit Başlangıç Tarihi 16 Eylül 2019 - 31 Ekim 2019
            SATIN AL
            Yeni Sezon
            Yüz Yüze YÖKDİL *Hafta içi
            Salı-Cuma 17.30-19:30 | 12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle
            3 Aylık Yüz Yüze Toplam Ücret 850 TL 12 Aya Kadar Taksit Başlangıç Tarihi 17 Eylül 2019 - 01 Kasım 2019
              SATIN AL
              Yeni Sezon
              Yüz Yüze YÖKDİL *Haftasonu
              Cts, Pazar: 10:30-12:30 | 12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle
              1,5 Aylık Yüz Yüze Toplam Ücret 850 TL 12 Aya Kadar Taksit Başlangıç Tarihi 21 Eylül 2019 - 27 Ekim 2019
                SATIN AL
                Yeni Sezon
                3 Aylık Yüz Yüze İngilizce Konuşma Kursu
                12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle | Cumartesi - Pazar, Saat : 19:00-20:30
                1.450 TL Başlangıç Tarihi 27 Temmuz 2019 - 20 Ekim 2019
                  SATIN AL
                  Yeni Sezon
                  1 Aylık Yüz Yüze İngilizce Konuşma Kursu
                  12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle | Cumartesi - Pazar, Saat : 19:00-20:30
                  575 TL Başlangıç Tarihi 27 Temmuz 2019 - 18 Ağustos 2019
                    SATIN AL
                    Yeni Sezon
                    6 Aylık İngilizce Konuşma Kursu İNTERNETTEN
                    12 Aya Kadar Taksit Seçeneği İle | Cumartesi - Pazar, Saat : 21:15-21:45
                    800 TL Başlangıç Tarihi 27 Temmuz 2019 - 05 Ocak 2020
                      SATIN AL
                      Yeni Sezon
                      6-12 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE
                      None
                      1680 TL Başlangıç Tarihi 14 Eylül 2019 - 31 Mayıs 2020

                        • HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR 16:45-18:15

                        • PEARSON SUPER KIDS A1-C2

                        • 3 AYLIK TOPLAM ÜCRET ORJİNAL KİTAP SETİ DAHİL 1680 TL 12 AYA KADAR TAKSİT

                        SATIN AL
                        Yeni Sezon
                        13 YAŞ ÜZERİ GENÇLER İÇİN İNGİLİZCE
                        None
                        1680 TL Başlangıç Tarihi 05 Ekim 2019 - 31 Mayıs 2020
                          • HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR 18:30-20:00
                          • PEARSON DISCOVER ENGLISH A1-A2  FOCUS A2-C1
                          • 3 AYLIK TOPLAM ÜCRET ORJİNAL KİTAP SETİ DAHİL 1680 TL 12 AYA KADAR TAKSİT
                          SATIN AL
                          Yeni Sezon
                          YDSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
                          SÜREKLİ YDS ÇIKMIŞ SINAVLAR, YDSDEN 10 PUAN ZOR VE 20 PUAN ZOR DOPİNG SINAVLARI
                          AYLIK 360 TL Başlangıç Tarihi 03 Temmuz 2019 - 10 Mart 2022
                          • 12 Aya Kadar Taksit İmkanı
                          • SÜREKLİ HER AY 4 HAFTA SINAV
                          • ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GECE 21:00-22:15 ARASINDA
                          • CANLI YAYIN, SINIRSIZ KAYITTAN İZLEME HER HAFTA SONU GECE 22:00-23:00
                          • 4 HAFTALIK TOPLAM ÜCRET: 360 TL 12 AYA KADAR TAKSİT
                          • 4'ER HAFTALIK PERİYODLARLA ARZU EDİLEN SAYIDA SATIN ALINABİLİR
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                          ADVANCED YDS TESTS BY ÖZGÜR KARAKAŞ HOCA
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                                    YDS'DEN 20 Puan Zor 3. TEST ve Yanıtları

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                                    Test - 20 Puan Zor - 4
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                                      YDS'DEN 20 Puan Zor 4. TEST ve Yanıtları

                                      SATIN AL
                                      Test - 20 Puan Zor - 5
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                                        YDS'DEN 20 Puan Zor 5. TEST ve Yanıtları

                                        SATIN AL
                                        Test - 20 Puan Zor - 6
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                                          YDS'DEN 20 Puan Zor 6. TEST ve Yanıtları

                                          SATIN AL
                                          Test - 20 Puan Zor - 7
                                          29 TL'ye Satın Alınız

                                            YDS'DEN 20 Puan Zor 7. TEST ve Yanıtları

                                            SATIN AL

                                            Yorumlar:

                                            Özgür Hoca’nın eğitiminden geçtikten sonra sınav çok kolay geldi. Her şey için çok teşekkürler.
                                            Puan: 83.75
                                            Sibel Ş. A.
                                            Size teşekkür etmek için aradım. Buradan da yazıyorum. Dil sınavından 77.5 aldım. Her şey için tekrar teşekkür ederim.
                                            Puan: 77.5
                                            Cemile S.
                                            Videolarınızı yarım yarım izleyerek ve Cumartesi önerilerinizle Sağlık Bilimlerinden 77.5 aldım. Her şey için çok teşekkür ederim.
                                            Puan: 77.5
                                            Ahu K.
                                            Hocam dil sorunumu her zaman sizinle aştım. Bu kez de öyle oldu, 76.25 :) Çok çok teşekkürler.
                                            Puan: 76.25
                                            Dilek T.
                                            Özgür Hocam Geçtim Beeeeeeennnnnnnnnnn
                                            Puan: 76.25
                                            Günnur D.
                                            Sayenizde. Allah razı olsun. Herşey için çok teşekkür ederim. 76.25 :)))))
                                            Puan: 76.25
                                            Hocam disiplininiz, güvenilirliğiniz ve emekleriniz için çok teşekkürler.
                                            Puan: 76.25
                                            Füsun Y.
                                            Söylediklerini yap geçersin dediler, ben de öyle yaptım ve geçtim, çok teşekkürler.
                                            Puan: 75
                                            Gülay K.
                                            Hocam notumu nasıl bildiniz hala inanamıyorum süpersiniz
                                            Puan: 73.75
                                            Bülent D.
                                            Sayenizde tüm sıkıntılarım halloldu. Çok teşekkürler.
                                            Puan: 70
                                            Nihal A.
                                            Her şey için ve emekleriniz için çok teşekkürler hocam
                                            Puan: 68.75
                                            Ebru D. A.
                                            Benim için çok iyi oldu Hocam, emeklerinize sağlık :)
                                            Puan: 61.25
                                            Hilal O.
                                            Kendimden kaynaklanan nedenlerle son bir iki ayı değerlendiremedim, gene de şimdilik işim fazlasıyla görüldü. Her şey için çok teşekkür ederim.
                                            Puan: 60
                                            Yıldız Y. K.