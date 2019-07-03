İngilizce Hazırlık - YÖKDİL - YDS

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı) Master, doktora ya da Doçentlik yapmak isteyen akademisyen ya da akademisyen adayları için ÖSYM tarafından hazırlanan bir İngilizce yeterlilik sınavıdır.
Eğitim Tarihi:14 Aralık 2019 - 02 Ağustos 2020
7 HAFTADA 1 Kitap 1 Düzey ile İleri Sonu Düzeye (C2) Çıkmak İçin Yoğun Kurs, Devamında her 7 haftada bir üst düzey SON 10 HAFTA TOEFL HAZIRLIK
Özgür Karakaş Hoca ve Ekibinin hazırladığı materyaller, sınava hazırlık sistemleri, tüm cihazlardan erişim imkanı ve 7/24 erişebileceğiniz eğitim platformu ile istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz.
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı) Master, doktora ya da Doçentlik yapmak isteyen akademisyen ya da akademisyen adayları için ÖSYM tarafından hazırlanan bir İngilizce yeterlilik sınavıdır.
Türkiyede ilk kez internetten İngilizce Kursu değil, İngilizce hazırlık. Bir çok Üniversite ve Koleje sınıf hocalığı yapmış ve/veya öğrenci hazırlamış ve sınıfları genellikle en iyi üçe girmiş olan Özgür Karakaş Hoca'nın sınıf öğretmenliği ile haftada 6 gün, 12 ay süper hazırlık. Başlangıç Tarihi: 31 Ekim.
A Practical Approach from a Prep Teacher: A unique Turkish prep course online 6 days a week, 12 months total.
Her türlü metin 1000 vuruş sayfası İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye mükemmel çevrilir.
VIP Kişilere Hava Limanından konaklama yerine, konaklama yerinden Hava Limanına lüks araçla transfer dahil tarafsız çeviri ve rehberlik hizmeti veren bir VIP çözümüdür. Çeviri ve ulaşım dahil; yemek, konaklama ve diğer tüm hizmetler hariçtir.
İnternette bulamadığınız ya da emin olamadığınız her türlü İngilizce kısa soruyu uzmanına sorabilirsiniz. Sorunuz için teklif alınız. Ask the expert for all questions about Turkish or English and get a price offer for your question.
HAFTA İÇİ HER GÜN 21:00-22:00 SAATLERİNDE CANLI DERS SINIRSIZ KAYITTAN İZLEME
YÜZDE YÜZ ÜCRET İADESİ YA DA SONRAKİ DÖNEM ÜCRETSİZ
PT CUMA GRAMER SALI KELİME ÇARŞAMBA PERŞEMBE YDS HAFTA SONU SAĞLIK SOSYAL FEN ÖDEV BRANŞ SINAVI İLE AÇIK ARA EN İYİ PROGRAM
Örnek Gramer dersi https://www.youtube.com/watch?v=13g8o9imZrA
PREINTERMEDIATE BAŞI (BAŞLANGIÇ SONU) DÜZEYİNDEN UPPER INTERMEDIATE DÜZEYİNE (B2+) ÇIKINIZ, ARDINDAN 10 HAFTA TOEFL'A HAZIRLANARAK İNGİLİZCE SORUNUNUZA EN İYİ VE ALTERNATİFSİZ ÇÖZÜMDEN YARARLANINIZ. EN ÖZGÜN VE İYİ PROGRAM. ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ PEARSON İLE TÜM ORJ,NAL KİTAPLARINIZ VE MYLAB UYGULAMASI ÜCRETSİZ. Cumartesi Pazar 20:00- 22:50 arasında Derste konuşmak için herhangi bir mikrofonlu kulaklık gerekmektedir
TÜM CANLI DERSLERE GİREN YA DA KAYITTAN 1 HAFTA İÇİNDE İZLEYEN, NOTLARINI 1 HAFTA İÇİNDE SİSTEME GİREN, SINAVI GEÇERLİ OLAN VE SINAV NOTUNU ŞİFRESİYLE İBRAZ EDEN ADAY 55 ALAMAZSA SONRAKİ DÖNEME AYNI YA DA FARKLI SORULARLA ÜCRETSİZ BİR DÖNEM DAHA HAZIRLANABİLİR
CUMARTESİ-PAZAR 19:00-20:30
8-10 kişilik sanal sınıflar. Dersleri halen Yeditepe Üniversitesinde Advanced 4 skills dersi veren ve İTÜ, Marmara Üniversitesi vs bir çok üniversitede çalışmış olan İngilizce Öğretim Görevlisi Özgür Karakaş vermektedir.
HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR 16:45-18:15
PEARSON SUPER KIDS A1-C2
3 AYLIK TOPLAM ÜCRET ORJİNAL KİTAP SETİ DAHİL 1680 TL 12 AYA KADAR TAKSİT
ÖZGÜR KARAKAŞ HOCA'NIN ADVANCED YDS TESTS KİTABI KİTAPÇILARDAN ÖNCE PDF FORMATIYLA SİTEMİZDE SATIŞA SUNULMUŞTUR. YDS'DEN 10 PUAN ZOR OLAN EMSALSİZ BİR DOPİNG NİTELİĞİNDEKİ BU ÖZEL KİTABI KAÇIRMAYIN
Özgür Hoca'nın Advanced YDS Tests Kitabındaki en önemli test olan 1. testi, bu teste özel her sorunun Türkçe çevirisi ve Özgür Hoca'nın Tüm Sınav Stratejileri ile birlikte tek başına sadece 29 TL'ye alabilirsiniz
YDS'DEN 20 Puan Zor 1. TEST ve Yanıtları
YDS'DEN 20 Puan Zor 2. TEST ve Yanıtları
YDS'DEN 20 Puan Zor 3. TEST ve Yanıtları
YDS'DEN 20 Puan Zor 4. TEST ve Yanıtları
YDS'DEN 20 Puan Zor 5. TEST ve Yanıtları
YDS'DEN 20 Puan Zor 6. TEST ve Yanıtları
YDS'DEN 20 Puan Zor 7. TEST ve Yanıtları